Bakırköy'de korkunç kaza: TIR’ın altında kalan engelli yurttaş hayatını kaybetti
İstanbul Bakırköy’de tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki engelli yurttaş TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Bakırköy İncirli Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında; TIR şoförü Korkmaz E., seyir halindeydi. Trafik ışıklarından tekerlekli sandalyeyle karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki engelli Aydoğan Tagrap TIR’ın altında kaldı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğan Tagrap’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aydoğan Tagrap'ın cenazesi ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖRMEMİŞ
TIR şoförü Korkmaz E. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza yaşandığı sırada çevrede bulunan vatandaşlardan biri, "Vatandaş tekerlekli sandalyeyle karşıya geçerken TIR olduğu için şoför görmüyor TIR'ın altında kalıyor" diye konuştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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