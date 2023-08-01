Ordu'da korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:10
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinin girişinde Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, Salih ve Fatma Aydın ile Kıymet Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Mehmet ve Cevdet Baş ise, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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