Akbelen direnişi 9. gününde: 'Akbelen Ormanı kazanacak!'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:56

Akbelen direnişinin 9. gününde Muğla Milas'ta protestolar sürüyor. Sabahın ilk saatlerinde direnişçilerin bulunduğu kamp alanı ablukaya alındı. Daha önce kesim yapılmış bölgede kalan bebek ağaçlar katledildi. Ardından iş makineleri alana girerek kazma işlemine başladı. Yaşanılanlar üzerine yaşam savunucuları ve köylüler basın açıklaması gerçekleştirdi.

"AKBELEN ORMANI KAZANACAK"

Çevre Mühendisi ve yaşam savunucusu Deniz Gümüşel, YK Enerji ve Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın açıklamalarını şu ifadelerle yalanladı:

"Çok ciddi bir dezenformasyon, yanlış bilgi yağmuru altındayız. Vali Orhan Tavlı’nın yanlış yönlendiren açıklamasının ardından YK Enerji de yine yalanlarla dolu bir basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin enerjisinin yüzde 15’ini ürettiklerini söylüyorlar, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın resmi verilerle yaptığı çalışmalarla bu katkının yüzde 1,7’den fazla olmadığı ortaya çıktı. Yalan söylüyorlar. Bu santraller yapılmazsa elektriklerimizin kesileceğini söylüyorlar. İki tane eski ve düşük kapasiteli santral devreden çıktı diye elektrikler kesilmez. Madencilik faaliyetleri sonrasında bozulmuş orman alanlarını rehabilite ettiklerini, zeytin ağaçlarını diktiklerini söylüyorlar. Bu alanlarda YK Enerji tarafından dikilmiş tek bir ağaç yoktur. Gerçek kazanacak, hakikât kazanacak, Akbelen Ormanı kazanacak."

"HER YER AKBELEN HER YER DİRENİŞ"

Direnişin simge isimlerinden İkizköy Çevre Komitesi'nde Nejla Işık ise basın açıklamasında Tüm Türkiye'ye Akbelen'e destek çağrısında bulundu.

Işık, "Akbelen Ormanı’nda on binlerce ağacımız katledildi ama binlerce katledilmeyen ağacımız var. Tüm Türkiye’yi, kamuoyunu Akbelen Ormanı’na sahip çıkmaya, ses vermeye davet ediyoruz. Burada günlerdir katliam var. Madene teslim edecek toprağımız yok, her yer Akbelen her yer direniş" ifadelerini kullandı.