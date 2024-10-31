Karşı şeride geçti, takla attı: 4 yaralı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 23:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 23:54

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde makas atarak ilerleyen 34 ENZ 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

34 VU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı araçlara çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İsmail Kayalı, Yusuf Melih Enes, Tufan Kasap ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.