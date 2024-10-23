Yenipazar’da kamyonet takla attı: 2 yaralı
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde refüje çarpan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yenipazar ilçesi girişinde Sultanhisar’a seyir halinde olan M.A. idaresindeki 09 AJJ 076 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çarpıp takla attı.
YARALILAR VAR
Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Takla atarak ters dönen kamyonetin içindeki sürücü M.A., yolcu konumunda bulunan O.A., itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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