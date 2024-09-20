'Karşılıksız çekle' dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Gaziantep'te karşılıksız çekle vatandaşları dolandırma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
JASAT ekiplerinin çalışması kapsamında Nurdağı ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde “Karşılıksız Çek İşlemi Yapmak” suçundan hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #dolandırıcılık #dolandırıcı
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