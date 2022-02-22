Karşıyaka Öğretmenler Lokali'ndeki skandal çok büyük

22 Şubat 2022 Salı, 11:26

Bülent Ecevit 26 Aralık 1959 tarihinde Ulus Gazetesi’nde İzmir İçin;

“İzmir, güzel mi, çirkin mi diye, mamur mu, değil mi diye, yeni mi, eski mi diye düşünemeden, insanın, bütün zayıflık ve kuvvetiyle, bütün eksiklik ve üstünlüğüyle, sırf insan olduğu, sırf yaşadığı için sevip vurulduğu ve insanlığın bütün çelişmelerini, insan faaliyetinin değişik yönlü akımlarını bir tek girdapta birleştiren hayatına ister istemez kapılıp tutulduğu şehir...

Ve insanları ancak böyle bir şehrin insanlarının olabileceği kadar sıcak ve canlı.” diye yazmış.

Ne kadar doğru tespit.

İşte bu güzel şehrin 19. yüzyıl batı kaynaklarında "Kordelio" adı altında anılan ve şehir merkezinin karşısında bulunması sebebiyle "Karşıyaka" adını almış ilçesi şu günlerde dertli mi dertli…

Hatta büyük bir skandal ile karşı karşıya.

Skandala konu olan yer ise ilçenin sembol mekanlarından Karşıyaka Öğretmenler Lokali…

İzmir’de 1892 yılında yapılan bu mekan, 1900’lü yıllarda Levanten lokantası olarak kullanılmış, daha sonra Halkevi binası, Türk Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat Merkezi ve son yıllarda ise Karşıyaka Öğretmenler Lokali olarak hizmet vermiştir.

Birçok tarihi ana tanıklık eden bina maalesef yapılan restorasyon sonrası büyük bir talana uğramıştır.

Neden mi?

Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde tarihi ve sanatsal eserler kayıp da o yüzden.

Dört adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosu restorasyon sonrası bir türlü bulunamıyor.

Ressam Erdur'un aylarca süren ısrarları sonrası İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü kayıp eserlerle ilgili müfettiş incelemesi başlattı başlatmasına lakin sonuç yine hüsran.

Soruşturma sonucunda kristal aynaların kırıldığı, Atatürk tablolarının ise nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Düşünebiliyor musunuz?

Devlet eliyle bir restorasyon çalışması yapılıyor.

Daha sonra 2019 yılında Binali Yıldırım eliyle açılıyor.

Ve hazırlanan raporda aynaların söküldüğü sırada kırıldığı, kaybolan 2 Atatürk tablosunun nerede olduğunun tespit edilemediği yazıyor.

Eserlerin demirbaş kayıtları olmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığının ifade edildiği raporda, Milli Mücadele döneminde çekilen 11 orijinal fotoğrafa ilişkin hiçbir bilgi yok ne yazık ki!

Bu rapor tarihe yapılan saygısızlığın üzerini örten bir kağıt parçasıdır bizler için.

Başlı başına bir skandaldır.

Kimse bizlerden 100 yıllık geçmişi olan devasa kristal aynaların dördünün birden aynı anda kırıldığına inanmamızı beklemesin lütfen!

Bizler bu düzmece rapora inanmıyoruz.

Atatürk'ü defalarca ağırlayan tarihi binadaki eserlerin kaybolması bu sebeple tek kelimeyle tarihe saygısızlıktır.

Alelade bir tuvalet aynası kırılmış, fotoğraflar ve tablolar kaybolmuş gibi tutulan bu raporun aydınlatılması için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!

Karşıyaka Öğretmen Lokali’ndeki tarihi değerlerimizin kimler tarafından ne şekilde yok edildiğinin ortaya çıkarılması biz yurtseverlerin tek arzusudur.

İzmirli restorasyon adı altında tarihinin yok edilmesine asla izin vermeyecektir.