Karşıyaka’da 10 Kasım’a özel sanal tur
İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım’ın 84. yılı anma programı kapsamında bir ilki daha gerçekleştirerek VR gözlüklerle Anıtkabir’e sanal tur düzenliyor.
Karşıyaka Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirerek Anıtkabir’e sanal tur düzenliyor. VR gözlüklerle gerçekleştirilecek sanal tur, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım’ın 84. yılında gerçekleştirilecek. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı Müzesi’nde gerçekleşecek ve 4 gün sürecek etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Aslanlı Yol da dahil olmak üzere detaylı bir tur ile ziyaret edilecek.
10 YAŞ SINIRLAMASI
10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da ziyarete açılacak ücretsiz sanal tur, 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 20.00’a kadar ziyaret edilebilecek. 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak 5 ve 7 dakikalık sanal turlarda VR gözlükler kullanılacak. Vatandaşlar 10-13 Kasım arası sabah 10.00’dan akşam 20.00’a kadar sanal tura katılıp Anıtkabir’i ziyaret edebilecek.
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