Kars’ta buzlanan yolda kayan TIR şarampole düştü

Kars-Digor-Iğdır kara yolunda buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düşen tırda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, ekipler yolun güvenliğini sağlamak için kumlama çalışması yapıyor.

Kars’ta buzlanan yolda kayan TIR şarampole düştü
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:11

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kars-Digor-Iğdır kara yolunun bir bölümünde oluşan buzlanma nedeniyle, Iğdır’dan Kars’a seyir halindeki bir TIR kayarak şarampole düştü. Olay, Kars şehir merkezine 8 kilometre mesafede meydana geldi.

KAZA SONRASI YARALANAN OLMADI

TIR'ın sürücüsü, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Neyse ki TIR devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler, Kars-Digor-Iğdır kara yolunda buzlanmayı önlemek amacıyla kumlama çalışmalarına devam ediyor. Sürücüler, özellikle bu yolda seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.


Etiketler: #TIR #Kars #kar yağışı

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