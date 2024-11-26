Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:44

Bolu Dağı'nda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde etkili olan kar yağışı durdu ve ulaşımda aksama yaşanmadan yollar normale döndü.

Cumartesi günü aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının durmasının ardından, Karayolları ekipleri tarafından yol güzergahlarındaki karlar temizlendi.

Bolu Dağı’ndaki Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahları, özellikle Ankara ve İstanbul yönünde seyahat eden sürücüler için sorunsuz hale geldi. Sürücüler, yol şartlarında herhangi bir aksama yaşamadan yollarına devam ettiler.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde tedbir amaçlı bekleyişini sürdürürken, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.