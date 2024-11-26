Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü

Cumartesi günü aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde durdu. Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda ulaşım aksamadan devam etti.

Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:40

Bolu Dağı'nda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde etkili olan kar yağışı durdu ve ulaşımda aksama yaşanmadan yollar normale döndü.

Cumartesi günü aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının durmasının ardından, Karayolları ekipleri tarafından yol güzergahlarındaki karlar temizlendi.

Bolu Dağı’ndaki Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahları, özellikle Ankara ve İstanbul yönünde seyahat eden sürücüler için sorunsuz hale geldi. Sürücüler, yol şartlarında herhangi bir aksama yaşamadan yollarına devam ettiler.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli mevkiinde tedbir amaçlı bekleyişini sürdürürken, ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Etiketler: #Anadolu Otoyolu #bolu dağı #Bolu Dağı Tüneli

İlgili Haberler

Bolu Dağı'nda yağış sürüyor... Sürücülere kar lastiği uyarısı

Bolu Dağı'nda yağış sürüyor... Sürücülere kar lastiği uyarısı
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi ulaşıma kapatıldı

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi ulaşıma kapatıldı
Bolu dağı trafiğe kapalı mı? Bolu dağı ne zaman açılacak?

Bolu dağı trafiğe kapalı mı? Bolu dağı ne zaman açılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler