Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:15
Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan FETÖ hükümlüsü P.K'nin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE KONULDU

Operasyonda yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan hükümlü, işlemlerin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


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