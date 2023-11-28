Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan FETÖ hükümlüsü P.K'nin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi.
CEZAEVİNE KONULDU
Operasyonda yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan hükümlü, işlemlerin ardından Gebze Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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