Kars'ta kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla öldürdü
Kars'ın Susuz ilçesinde bir erkek, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü. Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı eşi Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.
KADIN KURTARILAMADI
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Kars
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