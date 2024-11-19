Kars’ta Kalkan-30 operasyonu: 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde, Kalkan-30 operasyonu kapsamında 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.
Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Kalkan-30 operasyonlarında il merkezinde ve ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 27 düzensiz göçmeni yakalayarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirdi.
Buradaki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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