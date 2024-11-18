Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:01

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.