Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:00

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

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