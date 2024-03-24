Kars'ta kar yağışı... 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 24.03.2024 - 09:16

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapatırken, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Merkeze bağlı 2 köy, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 10, Digor’da 11, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 6, Selim’de 7 ve Susuz’da 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.



Digor ilçesinde kapalı bulunan yolları açmak için 4 ekiple çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Kayhan Hagi, “İlkbaharda kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz" dedi.