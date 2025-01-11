Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Kars helvası

Soğuk kış günlerinde sıcak bir tat arayanlar için Kars Helvası, Anadolu'nun geleneksel bir mirası. Şeker, un ve tereyağının nefis uyumuyla hazırlanan bu tatlı, kış sofralarına eşlik ediyor.

Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Kars helvası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:11

Türk mutfağı, kış aylarında hem iç ısıtan hem de enerji veren tatlılarıyla öne çıkar. Kars Helvası, bu tatlardan biridir. Kars bölgesine özgü bu geleneksel tatlı, özellikle soğuk kış günlerinde tüketilir ve yoğun lezzetiyle dikkat çeker.

KARS HELVASI TARİFİ

Malzemeler

  • 750 gram un 
  • 300 gr tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Şerbet İçin:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su

Yapılış

  1. Unumuzu kaba alıyoruz ve yaklaşık 1 su bardağı suyu yavaş yavaş elimizle ovalaya ovalaya serpiyoruz.
  2. Topaklanan hamur parçalarını irmik kıvamına getiriyoruz.
  3. Tencereye yağlarımızı alıp eritip rengi koyulaşana kadar kavuruyoruz.
  4. Şerbeti için su ve şekeri karıştırıp soğutup rengi dönen unumuza dökerek kavurarak şerbeti çektiriyoruz. Tabaklara servis ediyoruz.

Etiketler: #Helva #tarif #Kars

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