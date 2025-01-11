Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Kars helvası

Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:11

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:11

Türk mutfağı, kış aylarında hem iç ısıtan hem de enerji veren tatlılarıyla öne çıkar. Kars Helvası, bu tatlardan biridir. Kars bölgesine özgü bu geleneksel tatlı, özellikle soğuk kış günlerinde tüketilir ve yoğun lezzetiyle dikkat çeker.

KARS HELVASI TARİFİ

Malzemeler

750 gram un

300 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yapılış