Kars'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri suça karıştığı tespit edilen 2 araca da el koydu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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