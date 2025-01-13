Kars'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:24

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri suça karıştığı tespit edilen 2 araca da el koydu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.