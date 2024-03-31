Kars'ta seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gültekin ve Özad ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

Karslılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kars'ta seçimi hangi aday kazandı?

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Dindar Gültekin, İYİ Parti'den Metin Özad, Yeniden Refah Partisi'nden Uğur Şen, ve DEM Parti'den ise Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı Kars belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KARS'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kars'ta "Dindar Gültekin, Arzu Savaş Derman, Metin Özad ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kars 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.