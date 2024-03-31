Kars'ta seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gültekin ve Özad ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kars'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00
Kars'ta seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gültekin ve Özad ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Karslılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kars'ta seçimi hangi aday kazandı? 

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Dindar Gültekin, İYİ Parti'den Metin Özad, Yeniden Refah Partisi'nden Uğur Şen, ve DEM Parti'den ise Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı Kars belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KARS'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kars'ta "Dindar Gültekin, Arzu Savaş Derman, Metin Özad ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kars 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri yerel seçim haberleri Kars haberleri seçim sonuçları haberleri

İlgili Haberler

Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!

Seçim çalışmasından dönüyordu... Konvoyun önüne çığ düştü!
Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor

Yerel seçimlere son 11 gün... Yasaklar yarın başlıyor
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart yerel seçim yasakları neler?

Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart yerel seçim yasakları neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu