Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Kaçak silah sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Kars'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız ve kaçak silaha el konuldu.
Kars'ta, polisin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve malzeme ile mühimmat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 çelik yelek, 38 fişek, 2 şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan alet ve yay ile benzeri küçük parçalar ele geçirildi.
Silah ve malzemelere el konulurken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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