Kars'ta 'sosyal medya' kavgası: Kadının videosunu çekti, 'beni bul' notuyla paylaştı

Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntü nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 17:32
Kars'ta 'sosyal medya' kavgası: Kadının videosunu çekti, 'beni bul' notuyla paylaştı
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Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


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