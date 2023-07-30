Kars'ta takside silahlı saldırıya uğrayan 3 kardeşten biri öldü

Yayınlanma: 30.07.2023 - 19:13

Güncelleme: 30.07.2023 - 19:13

Türkiye Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıları konuşurken, bir haber de Kars'tan geldi.

Subatan Mahallesi'nde 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B, N.A.B, F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.