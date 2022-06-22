Kars’ta tarihi mezarlar, define avcılarının hedefi oldu
Kars’ta üzerinde haç işaretleri bulunan tarihi mezarlar tahrip edilerek, yok oluyor. Kentte yaşayan yurttaşlar, mezarlığın bir an önce koruma altına alınmasını talep ettiler.
Kars'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Ruslar tarafından tabya ile mezarlık olarak kullanılan ve üzerinde farklı şekillerde haç işareti bulunan birçok mezarın, define avcıları tarafından kazılmış veya bölgede hayvan otaran çobanlar tarafından kırılmış olduğu fark edildi.
Yöre halkı arasında Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bölgede üzerine haç figürlerinin kazılı olduğu çeşitli büyüklüklerde mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının yanı sıra bölgede çok sayıda yarı işlenmiş, çoğu kısmen veya tamamen toprağa gömülü, bina yapımlarında kullanılan taş bloklar ile köşe taşları da bulunuyor.
Üçler Mahallesi’nde bulunan üzeri haçlı mezar taşlarının Kars turizmine kazandırılmasını isteyen yurttaşlar, bu mezarların olduğu bölgenin koruma altına alınmasını istediklerini belirtti. Kars’ta eski Üçler Mahallesi’nde bulunan ve yıkılmak üzere olan kilisesin hemen önünde bulunan mezarların birçoğunun da altının kazılmış olduğu görüldü.
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