Son Dakika...Haziran ayı tüketici güven endeksi verileri yayımlandı: Tarihin en düşük seviyesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6.2 oranında azaldı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6.2 oranında azaldı; mayıs ayında 67.6 olan endeks, haziran ayında 63.4 oldu.
Endeks 2012 serisine göre bu ay en düşük seviyeyi aldı.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyiye işaret ederken, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötüye işaret ediyor. Endeks 0-200 arasında değerlendiriliyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları tablosu şöyle:
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