Kars'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:36
Kars'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik soruşturması kapsamında 10 ekip ve 32 personelin katılımıyla 4 ikamet ile 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 milyon 466 bin lira değerinde 8 çek ve senet ile alacak verecek hesaplarına dair 1 not defteri ele geçirildi.

Tefecilik yaptığı iddiasıyla S.G. (47), E.A. (40), V.T. (38) ve S.K. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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