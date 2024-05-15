Kars'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:37

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik soruşturması kapsamında 10 ekip ve 32 personelin katılımıyla 4 ikamet ile 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 milyon 466 bin lira değerinde 8 çek ve senet ile alacak verecek hesaplarına dair 1 not defteri ele geçirildi.

Tefecilik yaptığı iddiasıyla S.G. (47), E.A. (40), V.T. (38) ve S.K. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.