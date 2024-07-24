Kars’ta tütünlerin içerisinden cephanelik çıktı

Kars’ta tütünlerin içerisine saklanmış cephanelik çıktı. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:55
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kars’ta yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada bagajda kıyılmış tütünler içerisine gizlenmiş vaziyette; 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi.

Olay ilgili olarak yapılan detaylı çalışmada, silah ticareti yaptığı ve Diyarbakır’da adresi tespit edilen silah tüccarı H.B. (29) KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kars’a getirilen H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.B. çıkarıldığı mahkemece 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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