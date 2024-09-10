Kars'ta yıldırım düştü: 2 çoban yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı.

Kars'ta yıldırım düştü: 2 çoban yaralandı
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:11

İlçeye bağlı Handere Köyü Sıpkaç Yaylası'nda çobanlar Cabbar Gül ve Mecit Bedel hayvan otlatırken yıldırım düştü.

Hafif yaralanan çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle yaylaya, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #Kars

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