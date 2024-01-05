Kars’taki feci kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Kars’ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen ’Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri’ne katılmak için Sarıkamış’a giden yurttaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi.
Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ’ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ’ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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