Kars’taki feci kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Kars’ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 19:53
Kars’taki feci kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen ’Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri’ne katılmak için Sarıkamış’a giden yurttaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi.

Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ’ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ’ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kars zincirleme trafik kazası kaza trafik kazası yolcu otobüsü otobüs

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Halk otobüsü duraktaki belediye otobüsüne çarptı: 6 kişi yaralandı!

Halk otobüsü duraktaki belediye otobüsüne çarptı: 6 kişi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler