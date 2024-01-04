Halk otobüsü duraktaki belediye otobüsüne çarptı: 6 kişi yaralandı!
Derince'de yolcu alan belediye otobüsüne, arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı.
Koceli'nin Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, duraktan yolcu alan S.A.'nın kullandığı 41 BR 243 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse, arkadan gelen S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Savrulan belediye otobüsü de önündeki M.A. yönetimindeki 41 HM 729 plakalı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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