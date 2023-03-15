Kart vermeyen banka şubesine 'pompalı tüfekle' ateş eden kişi tutuklandı

Ankara'da kart talebi kabul edilmeyen banka şubesine pompalı tüfekle ateş açan ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan U.D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:56
Kart vermeyen banka şubesine 'pompalı tüfekle' ateş eden kişi tutuklandı
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Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki banka şubesinde önceki akşam saatlerinde U.D., banka şubesinde gişedeki görevliden banka kartı talebinde bulundu. Görevlilerin kendisine banka kartı veremeyeceklerini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

BİR KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Tartışmanın ardından dışarıya çıkan U.D., 06 BKU 401 plakalı otomobilinden pompalı tüfeğini alarak bankanın giriş kapısına ateş etti. Açılan ateş sonucu banka çalışanı Hüseyin Mert Korkmaz, saçmanın isabet etmesiyle başından yaralandı.

Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı sonrası banka önündeki otomobiline binen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan U.D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Görgü tanıklarından Sinan Tanılkan, saldırganın çok rahat davrandığını söyleyerek, "3-4 el silah sesi duydum, daha sonra dışarı baktığımda elinde pompalı tüfekle birisi yolun bu tarafına geldi. Sonra da lüks aracını buraya koymuştu. Ön koltuğa oturup polisleri bekledi. Saldırgan çok rahattı. Banka kartı istemiş, onlar da vermediği için böyle bir şey yapmış" dedi. 


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