Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TRT Haber'e göre Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu. Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.