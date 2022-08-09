Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a düzenlenen saldırıya ilişkin şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 19:19
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TRT Haber'e göre Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.
 
 
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu. Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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