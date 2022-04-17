Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
İstanbul'un Kartal ilçesinde binanın 16. katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kartal, Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki 33 katlı binanın 16. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin dışarıdan müdahale edememesi nedeniyle dairenin kilitli kapısı kırıldı. Ekiplerce içeriden müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Kısa süreli panik yaşayan bina sakinleri dışarı çıktı. Çevredekiler, itfaiyenin müdahalesini merakla izledi.
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
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