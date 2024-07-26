Kartal’da 4 katlı binanın çatısı çöktü

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:53

Kartal Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'ta edinilen bilgiye göre, zemin üzeri 4 katlı, 16 dairenin bulunduğu binanın çatı kısmının bir bölümü 4. katındaki balkonun üzerine çöktü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri, ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda şans eseri yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, zabıta ekipleri bariyerler ile binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Kartal Belediyesi ekipleri, binayı tedbir amaçlı boşaltırken, bina için yıkım kararı alındı.

"BU BİNA 10 YILDIR BU ŞEKİLDE"

Mahalle sakini Kaan Duru, "Bu bina eski. Buranın yöneticisi de bina yıkılacağı için yazlığında oturuyor. Biz birkaç sefer söyledik, uyardık. Belediyeye haber verin dedik ama kimse dinlemedi. En sonunda da bu olay yaşandı. Gerisi de gelecektir diye düşünüyorum. Yaralı ya da ölü var mı bilmiyorum. Yeni geldim ben inşallah yoktur. Ben 10 yıldır burada çalışıyorum. 10 yıldır bu bina böyle ama bina yaşı kaç onu bilmiyorum. Sahil kesiminin yüzde 80’i bu şekilde. Sadece bu bina değil askeriyenin arka tarafıda bu şekilde binalar vardı. Yarıklara kol giriyordu oralar yıkıldı yapılıyor şimdi darısı buna inşallah" dedi.