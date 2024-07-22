Trabzonspor’un Kartal’daki arazisinin perde arkası

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:16

"O arazi için Trabzon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok Rizeli merhum Başbakan Mesut Yılmaz'a teşekkür etmeli" diyen Hasan Al, o günleri kaleme aldı:

"Trabzonspor'un milli emlaktan kiraladığı ve büyük bir ihtimalle borçlarının önemli bir kısmını karşılayacağı ve Bankalar Birliği'nden çıkacağı Kartal arazisi için Başkan Ertuğrul Doğan öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Oysa araziyi Trabzonspor’a kazandıran başta Mesut Yılmaz olmak üzere Lütfullah Kayalar, Önder Karaduman ve Faruk Özak.

İşte Kartal Arazisi'nin Trabzonspor'a mal edilmesinin gerçek hikayesi:

1994 krizinden sonra 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller imzası ile Devlet Kurum ve kuruluşlarına bir genelge yollanarak tahsis edilen ve halihazırda kullanılmayan arazilerin hazineye iadesi talep edildi.

Önder Karaduman, Ulaştırma Bakanlığına bağlı (DLH) Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak çalışıyordu.

Genel müdürlüğün kullanmadığı ama tahsisli olan birtakım arazilerin Hazine’ye İadesi için ayrım yapıldı ve Karaduman'ın onayına sunuldu.

Karaduman, tahsisli ama iade edilmesi için ayrılmış arazilere göz gezdirirken ‘’Kartal-Cevizli’’ arazisi dikkatini çekti. Daire başkanına: "Bu arazi nedir, neden bize tahsis edilmiş?" diye sordu.

Daire Başkanı: "Burası 30 dönüm bir arazidir ve eskiden dairemizin personelinin yaz tatillerinde kullandığı kamp yeriydi, ancak önünden sahil yolu geçirilince kullanılamaz hale geldi, artık kullanamıyoruz burayı iade edebiliriz" diye cevap verdi.

Karaduman, arazi dökümanlarını alıp Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürü olan Mehmet Akif Hamzaçebi’ye gitti. Kartal-Cevizli arazisinin dökümanlarını gösterdi. Bu araziyi Trabzonspor’a vermek istediğini açıkladı.

Akif Hamza Çebi'nin cevabı sert oldu: "Sen delimisin? İstanbul’un göbeğinde 30 dönüm arazi Trabzonspor’a verilecek! İmkansız" dedi. Müsteşarla görüşmesini önerdi.

Maliye Müsteşarı Kemal Kabataş, daha Önder Karaduman'ın lafı bitmeden, "olmaz öyle şey" diyerek sözünü kesti.

Karaduman, pes etmedi.

Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar'a gitti.

Kayalar, genel Müdür Akif’e ve Müsteşara gidip gitmediğimi sordu.

Karaduman, onay vermediklerini söyleyince, "yapacak bir şey yok" dedi..

Konuyu Trabzonspor Başkanı Faruk Özak’a anlattı.

Özak, Karaduman'a döndü ve dedi ki: "Sen bu görüşmeleri yapmışsın halledememişsin biz nasıl hallederiz?"

Başbakan Mesut Yılmaz’dan randevu istemeyi önerdi.

Randevuyu aldılar. Özak'la Birlikte gittiler. Durumu Başbakana anlattılar.

Mesut Yılmaz, Akif Hamzaçebi’yi çağırdı.

Çebi, böyle bir durumun halledilmesinin zor olduğunu ancak kendisinin imzalaması durumunda gerçekleşebileceğini söyledi.

Mesut Yılmaz imzaladı ve Kartal-Cevizli arazisi Trabzonspor’un oldu.

Yani sözün kısası Trabzonspor’un arazi için teşekkür edeceği öncelikli dört isim var; Başbakan Mesut Yılmaz, Bakan Lütfullah Kayalar, Genel Müdür Önder Karaduman ve Faruk Özak."