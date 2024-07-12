Kartal'da trafikte 'sopalı' yol verme kavgası!
Kartal'da taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada sopa ve yumruklar havada uçuştu.
Olay, akşam saatlerinde Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu.
Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu. Kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anları çevredeki bazı yurttaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- En uyuşuk burçlar hangileridir?
- Soyadı özgürlüğü 'Türk kültürüne uygun' değilmiş
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi