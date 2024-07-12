Kartal'da trafikte 'sopalı' yol verme kavgası!

Kartal'da taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada sopa ve yumruklar havada uçuştu.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:34
Kartal'da trafikte 'sopalı' yol verme kavgası!
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Olay, akşam saatlerinde Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada yumruklar ve sopalar havada uçuştu.

Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu. Kavga sonrası taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anları çevredeki bazı yurttaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

 

 


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