Kartal'da bir gemi fırtına nedeniyle battı

30 Kasım 2021 Salı, 16:39

Kartal'da, fırtına nedeniyle iskelede demirli haldeki bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken, başka bir gemi iskeleye yaslandı.

Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı.

Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtına nedeniyle iskeleye yaslandı.