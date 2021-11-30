Kartal'da bir gemi fırtına nedeniyle battı
Kartal'da bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken diğeri iskeleye yaslandı.
Kartal'da, fırtına nedeniyle iskelede demirli haldeki bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken, başka bir gemi iskeleye yaslandı.
Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı.
Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtına nedeniyle iskeleye yaslandı.
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