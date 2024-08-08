Kartal'da film sahnesi gibi olay! Darp ettikleri kişiyi silah zoruyla arabaya bindirip kaçırdılar

Kartal’da kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı silah zoruyla arabaya bindirerek kaçırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:14
Kartal'da film sahnesi gibi olay! Darp ettikleri kişiyi silah zoruyla arabaya bindirip kaçırdılar
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Kartal Yakacık Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı arabanın bagajına bindirmeye çalıştı. Şahsın direnmesi üzerine saldırganlar darp etmeye devam etti. Dakikalarca dövülen şahıs silah zoruyla arabaya bindirildi. Bu sırada saldırganlardan birinin arabanın plakasını sökmesi dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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