20 Yaş Altı Milli Takım, çeyrek finali elinden kaçırdı!

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Litvanya'ya 79-63 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:51
20 Yaş Altı Milli Takım, çeyrek finali elinden kaçırdı!
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Basketbol FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Litvanya'ya 79-63 yenildi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde kapatan ay-yıldızlılar, devreye ise 37-35 geride girdi.

LİTVANYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ 

Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girerken maçı da 79-63 kazandı.

Karşılaşmayı kazanan Litvanya, çeyrek finale yükseldi.


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