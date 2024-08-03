Saldırgan erkek dehşet saçtı! Ormana kaçırdığı kadını vurup intihar etti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:15

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:15

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün sabah Arda Tırkaz (28) kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve pompalı tüfekle ateş etti.

14 AYLIK BEBEK YARALANDI

Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi'nde de yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile gasbettiği otomobil ile olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaldırdıkları dron ile otomobili havadan da takibe aldı.

Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler burada jandarma ile birlikte plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip ormana getirildikten sonra bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Arda Tırkaz, pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Elif B., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"O ANI VE YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM"

Sağlık durumu iyi olan Elif B., hastanede yaşadığı dehşeti anlattı. Polisin refakat ettiği Elif B., "Arda, eski erkek arkadaşım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp beni kaçırdı. Evimize pompalı tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin'’ diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, ‘O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş’ diyerek pompalı tüfekle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok kortum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O anı ve yaşadıklarıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.