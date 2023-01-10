Kartal'da katledilen Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı: Tabutundaki ayrıntı yürek yaktı...
İstanbul Kartal'da Mustafa Payan tarafından öldürülen 23 yaşındaki Dilara Gültay, Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Gültay'ın annesi duvak örtülen kızının tabutuna sarılıp uzun süre ağladı.
Kartal'da önceki gün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında Cansu Demirel(30) ile Dilara Gültay(23), Mustafa Payan (24) tarafından öldürülmüştü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Pendik'te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilerek Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi.
TABUTUNU DUVAKLA SARDI
Baba Şener ile anne Dilek Gültay, taziyeleri kabul ederken kızının beyaz duvak örtülen tabutuna sarılan acılı anne Dilek Gültay, gözyaşlarına boğuldu.
İkindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Dilara Gültay, Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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