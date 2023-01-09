Son dakika… İstanbul’da korkunç cinayet: Bir erkek kayıp olarak aranan 2 kadını öldürdü
Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın kayıp olarak aranan kadınları öldürdüğü ortaya çıktı.
Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.
Dilara Gültay / Cansu Demirel
Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Polisin yaptığı ilk inceleme sonrası yaralı olarak hastaneye başvuran 24 yaşındaki Mustafa P.'nin 2 kadını öldürdüğü belirlendi.
KAYIP OLARAK ARANIYORLARMIŞ!
Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.
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