Kartal'da Mustafa Payan tarafından katledilen Cansu Demirel son yolcuğuna uğurlandı
İstanbul Kartal’da Mustafa Payan’ın öldürdüğü 30 yaşındaki Cansu Demirel, kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal’da önceki gün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında Cansu Demirel(30) ile Dilara Gültay(23) Mustafa Payan (24) tarafından öldürülmüştü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Gebze Şekerpınar'da bir elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan Erenler Camii'ne getirildi.
Baba Ali Demirel ile anne Gülfer Demirel taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Ali Demirel kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazeye Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Cansu Demirel'in yakınları ve sevenleri katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Cansu Demirel, Pendik Yenli Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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