Beyoğlu'nda ortalık karıştı: Taksici ile kadınlar birbirine girdi!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:15

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:15

Beyoğlu Irmak Caddesi'nde önceki gün yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı.

DİĞER TAKSİCİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.