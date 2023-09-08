Kağıthane'de 'freni patlayan taksi' dehşeti: 3 araca çarptı!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:23

Güncelleme: 08.09.2023 - 07:23

Talatpaşa Mahallesi Güntepe Sokak'ta, saat 23.00 sıralarında yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada, taksi şoförü yaralanırken kaza anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BAYILIP KENDİNDEN GEÇTİ"

Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu, 'Kaptan arabayı vurdum, arabanın freni patladı' dedi. 2 dakika sonra yere bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu, kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.