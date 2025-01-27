Kartalkaya faciasının ardından yine gündemde: 'İnceller'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:33

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:33

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Şaşırtıcı bir gelişme kamuoyunun gündemine oturdu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, kişisel bilgileri yasadışı yollarla ele geçirilerek aranıp küfür ve alay içerikli sözlere maruz bırakıldığı iddiası büyük tepki çekti. Olayın, çevrimiçi nefret grupları ve incel hareketiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

YASADIŞI VERİ ERİŞİMİ VE 'İNCELLERİN' ÇİRKİN SALDIRILARI

Şüphelilerin, yasadışı "panel" kullanarak yangında ölenlerin ailelerinin iletişim bilgilerine ulaştıkları ve bu bilgileri kullanarak mağdurları telefonla arayıp ahlak dışı ifadelerle rahatsız ettikleri tespit edildi. Görüşmeler sırasında ailelerin yaşadığı acı istismar edilerek hakaret içerikli sözler kullanılması, geniş çaplı bir soruşturmanın başlamasına neden oldu.

İncel hareketiyle ilişkilendirilen bu davranışların, toplumun acısını manipüle etme ve provokasyon amacı taşıdığı düşünülüyor. Özellikle sosyal medya platformlarında organize hareket eden bu grupların, benzer nefret söylemleriyle geçmişte de dikkat çektiği biliniyor.

İLK GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, farklı illerde yaşayan üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Aksaray’da 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te 19 yaşındaki D.D. olduğu öğrenildi. Bu kişilerin çevrimiçi nefret söylemlerinde aktif oldukları ve incel gruplarıyla bağlantıları araştırılıyor. Tespit edilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

VİDEO VE SES KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen video ve ses kayıtlarının çözümüne devam ediliyor. Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceğini ifade etti.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş kitleler tarafından kınandı. Kamuoyunda, yapılanların "vicdan ve insanlık dışı bir davranış" olduğu vurgulanırken, incel hareketinin bu tür saldırılardaki rolü yeniden tartışmaya açıldı. Yurttaşlar, bu tür grupların internet ortamında daha sıkı denetlenmesi ve nefret içeriklerine karşı yasal önlemler alınması gerektiğini savundu.

Öte yandan, iktidarın bu olayı “kontrolsüz çevrimiçi nefret gruplarını” hedef almak yerine, daha geniş çaplı bir sansür uygulamasına zemin hazırlamak için kullanabileceği endişesini dile getirdi.

İNCEL HAREKETİNİN PSİKOLOJİK TEMELİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Klinik Psikolog Şenel Karaman, bu tarz bireylerin ciddi psikolojik sorunlar taşıdığını belirtti. Karaman, bu tür saldırganlıkların altında yatan temel psikolojik nedenlere madde madde dikkat çekti.

Empati Eksikliği: İnceller, başkalarının acısını anlamaktan tamamen yoksun bireylerdir. Bu, onların ahlaki sınırları aşmalarına neden olur.

İnceller, başkalarının acısını anlamaktan tamamen yoksun bireylerdir. Bu, onların ahlaki sınırları aşmalarına neden olur. Kişilik Bozuklukları: Çocuklukta yaşanan travmalar, ihmal ve şiddet gibi faktörler, bu bireylerde antisosyal eğilimlere yol açabilir.

Çocuklukta yaşanan travmalar, ihmal ve şiddet gibi faktörler, bu bireylerde antisosyal eğilimlere yol açabilir. Kontrol Arzusu: İnceller, diğer insanları üzerek, şaşırtarak ya da öfkelendirerek kontrol sağlamaya çalışır.

İnceller, diğer insanları üzerek, şaşırtarak ya da öfkelendirerek kontrol sağlamaya çalışır. Duygusal Duyarsızlık: Çoğunlukla duygusal acıya duyarsız bir ortamda büyüyen bu bireyler, başkalarına zarar vermekten keyif alabilir.

Karaman, bu kişilere karşı toplumsal ve hukuki mücadelenin önemini vurgulayarak mağdurlara şu önerilerde bulundu:

“Bu tür saldırılara maruz kalan kişiler, durumu kişiselleştirmemeli ve hemen güvenlik güçlerine başvurmalıdır. Bu bireyler ciddiye alınmamalı, yasal yollarla mücadele edilmelidir.”