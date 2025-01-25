Sosyal medyada gündem oldu… Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret ettiler, küfürler savurdular iddiası: İnceleme başlatıldı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 22:14

Güncelleme: 25.01.2025 - 22:29

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesi tüm ülkede yasa neden oldu.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü pes dedirtti.

‘Burak Uluhan’ isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin arandığı ve dalga geçildiği görülüyor.

Paylaşılan videoya, acılı ailelerin telefon numaraları bulunduğu ve kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaretler edildiği yansıyor.

Şahısların, verilerin sızdırılması ile gündeme gelen 'panel sistemi' ile otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaştığı iddia ediliyor.

Videoda acılı ailelere "arkadaşımdı" diye konuya giren kişiler, daha sonra ölen kişilere ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor.

Ailelerin konuşmakta güçlük çektiği görülen videolarda dalga geçen kişilerin güldükleri görülüyor.

Bunun üzerine sosyal medyada birçok kişi emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek ihbarda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Değirmenci şunları yazdı:

“Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.”

Değirmenci yaptığı ikinci bir paylaşımda “Yapılan aramaların skype uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği, Şahısların URL adreslerinin tespit edildiği, Telegram’da kurdukları kanal hakkında kapsamlı bilgi elde edildiği, Söz konusu kanal yöneticileri ve üyelerinin tümüyle tespit edilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütüldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı.

??Yapılan aramaların skype uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği,

??Şahısların URL adreslerinin tespit edildiği,

??Telegram’da kurdukları kanal hakkında kapsamlı bilgi elde edildiği,

??Söz konusu kanal yöneticileri ve üyelerinin tümüyle tespit edilmesi için ulusal ve… https://t.co/H8HrtTIoHS — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) January 25, 2025

BAŞSAVCILIKTAN İNCELEME AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattığını da duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatarak Siber Suçlarla Mücadele birimlerine talimat verdi.

Buna göre şüpheliler hakkında, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmalığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.