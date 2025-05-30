Kartalkaya otel yangını faciası davasının duruşma tarihi belli oldu

İddianamede aralarında Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin de bulunduğu 32 kişiye “olası kastla öldürme” suçu ile “olası kastla kasten yaralama” suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

32 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00'da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Kabul edilen iddianamede Grand Kartal Otel’in sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar'ın "olası kastla ile sorumlu oldukları" iddia edilmişti.

İddianamede ayrıca 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından hapis cezası verilmesi talep edilirken, aralarında otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü yanı sıra mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.