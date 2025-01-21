Kartalkaya yangın faciasına ilişkin yayın yasağı getirildi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:40

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasına ilişkin Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, yayın yasağı kararı verildi.

Karar; RTÜK'ün internet sayfasından duyuruldu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UYARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yangın haberlerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.