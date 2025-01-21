Kartalkaya yangın faciasına ilişkin yayın yasağı getirildi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'deki yangınına ilişkin yayın yasağı getirildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasına ilişkin Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, yayın yasağı kararı verildi.
Karar; RTÜK'ün internet sayfasından duyuruldu.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UYARI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yangın haberlerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmî yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.
Etiketler: #Kartalkaya #bolu #Yangın
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