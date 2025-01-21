Özgür Özel, Bolu’daki yangın faciasını incelemek üzere heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciası dolayısıyla bölgeye gitmek üzere heyet görevlendirdi.

Özgür Özel, Bolu’daki yangın faciasını incelemek üzere heyet görevlendirdi
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ANKA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:14

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’ya gitmek üzere heyet görevlendirdi. Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki CHP heyetinde Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alıyor.

CHP heyeti bugün yangının gerçekleştiği yere giderek incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.


Etiketler: #CHP #bolu valiliği

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