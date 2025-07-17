Kartalkaya yangını davası 10'uncu gününde... Tutuklu sanık Emir Aras: 'Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum'

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce onuncu gününde devam ediyor. Tarafların ve izleyicilerin kalabalık olması nedeniyle duruşma salonu olarak Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonu kullanılıyor.

Duruşmada, yangında hayatını kaybeden White Fox kafe çalışanı Eslem Uyanık’ın ablası müşteki Emel Uyanık söz aldı. Uyanık, “Eslem benim çocuğum gibiydi. Birlikte kaldığımız ev kabus dolu, eve giremiyorum ben. Sanki gelecekmiş gibi hissediyorum, eşyalarına dokunmadım. Huzurdaki sanık gibi 2,5 ay değil, 6 aydır uykusuzuz. Annem sağlık durumu nedeniyle buraya gelemedi. Kardeşimin cesedini teşhis ettim. Ben de denetçiyim ayrıca, denetim işi bu kadar basit değil” dedi.

Uyanık ailesinin avukatı Halil Hazer de şu beyanlarda bulundu:

“White Fox için bu bir iş kazasıdır. Bu yüzden Mudurnu Enerji AŞ Yönetim Kurulu’nun tamamının yargılanması gerekir. Çünkü işveren alması gereken önlemleri almamıştır. Bu firmanın gözetim görevini yerine getirecek bir iç yönergesi dahi yoktur. İbrahim Polat’ın sorumluluğu olası kast kapsamındadır. Mahkemenizin Mudurnu Enerji AŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gerekir. Bu olmazsa yargılama eksik olacaktır ve Yargıtaydan usul açısından dönecektir. Suç duyurusu yapılmaması kamu davasının bütünlüğüne ve mağdurların adalet arayışlarına zarar verir.

“SAHTE BİR YANGIN GÜVENLİK RAPORU ALMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPMIŞLAR”

İddianamede İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında bilinçli taksirden suç isnat edilmektedir ancak olması gereken olası kasttır. Emir Aras ile sahte bir yangın güvenlik raporu almak için işbirliği yapmışlardır. Emir Aras, sahte yangın raporu alacağına duyduğu güvenle otelde alması gereken yangın önlemlerini almamıştır. Delil karartma ve sahte delil üretmeye yatkınlıkları da ortadadır, Karagöz ve Polat’ın. Bu yüzden bu iki sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz.”

"ARKADAŞLARIM YANMAYI BEKLEDİ"

Oğlu Karan Aras Temizkan ve eşi Burak Temizkan ile yangından kurtulan müşteki Gülnihal Temizkan, “Zincir şeklinde yürüyorduk ama eşim ve oğlumu göremiyordum dumandan. Eşim nefes alamadı ve ‘buradan çıkış yok’ diyerek geri döndü. O sırada bir kapı açıldı ve bir aile bizi odasına çekti. Sonra camdan çatıya atladık. Saat 03.50’den 05.50’ye kadar arkadaşlarımızla irtibat halindeydik. Arkadaşım Duygu Doğan ‘Her yerimizi ıslattık, hiçbir şey göremiyoruz. Kapı kollarını tutamıyoruz. Yardım edin’ dedi. Yanmayı beklediler. Alarm yoktu, içeride çıkışı gösteren bir tabela yoktu. Hayatta olduğumuz için utanır haldeyiz” dedi.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULSUN"

Temizkan ailesinin avukatı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Çocuklarını ve torunlarını kaybeden müşteki ve müşteki avukatı Yüksel Gültekin, “Türkiye ayağa kalktı. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz, burada gözümüzün içine baka baka tüm Türkiye’yi ve mahkemeyi yanıltacak şekilde yalan söylemeye çalışmanıza ne diyeyim? Belediye İl Özel İdaresi yöneticileri de olası kastla yargılanmalıdır. Tutuksuz sanıkların tamamının tutuklanması gerek. Böyle bir olayda dışarda tutuksuz sanık kalırsa bizim acımız dinmez. Kat görevlisi şefi İdris Erol, resepsiyon şefi Adnan Karadayı, İl Özel İdare Şefi’nin de tanık sıfatlarının kaldırılarak derhal tutuklu yargılanmasını istiyorum. Sabrımız kalmadı, eğer Turizm Bakanlığı yetkililerinden hesap sormazsak hepimize, 78 can sahibine yazıklar olsun" diye konuştu.

EMİR ARAS DIŞINDAKİ TÜM SANIKLAR TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada sanıkların tahliyeye ilişkin beyanları alındı.

Tutuklu sanık Elif Aras, "Gerçekten içim paramparça. Her bir evladın, her bir annenin yerine kendimi koydum. Bu acıları gerçekten paylaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Keşke her şey daha farklı olsaydı, yapılsaydı" dedi.

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu da "Daha önce de dediğim gibi ben ev hanımıyım. Otelle alakalı hiçbir işleyişte karar alma yetkim yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Otel sahiplerinin damadı ve otelin müdürü olan tutuklu sanık Emir Aras ise "Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım" dedi.

Halit Ergül de "Şu an kendimi savunacak halde değilim. Detaylı olarak yazılı vereceğim" şeklinde beyanda bulundu.

Diğer tüm sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Duruşmada sanık avukatları tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulunurken tutuklu sanıklardan Yeliz Erdoğan fenalaştı. Erdoğan, sağlık görevlilerince salondan dışarı çıkartıldı.

"ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARLAR BAKANLIĞI, EPDK YETKİLİLERİ NEREDE?"

Aygaz AŞ’de teknik servisçi olarak çalışan tutuklu sanık Muharrem Şen'in avukatı, "Muharrem Şen yargılanıyor burada ama doğal gazı bağlayan, ruhsatını veren Enerji ve Tabii Kaynaklarlar Bakanlığı, EPDK yetkilileri nerede? Adil bir yargılanma için asıl onların da burada yargılanması lazım" beyanında bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.