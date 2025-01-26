Kartalkaya'daki otel faciası... Tutuklananların sayısı 15'e yükseldi!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya'daki otel faciası... Tutuklananların sayısı 15'e yükseldi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 08:01

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.

Bu arada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya #yangın faciası

İlgili Haberler

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret eden şüphelilere gözaltı kararı!

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret eden şüphelilere gözaltı kararı!
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında soruşturma genişletildi: 13 gözaltı, 5 kişiye tutuklama talebi!

Kartalkaya'daki otel yangını faciasında soruşturma genişletildi: 13 gözaltı, 5 kişiye tutuklama talebi!
Sosyal medyada gündem oldu… Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret ettiler, küfürler savurdular iddiası: İnceleme başlatıldı!

Sosyal medyada gündem oldu… Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp hakaret ettiler, küfürler savurdular iddiası: İnceleme başlatıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler